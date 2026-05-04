Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yoğun bakıma alındı.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Arjantin'in Ushuaia kentinden 20 Mart'ta hareket eden ve bugün Afrika'nın batısındaki ada ülkesi Cabo Verde'ye ulaşan 150 yolculu Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde bir kişi ateş, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı şikayetlerinde bulundu.

Hollandalı olduğu belirtilen 70 yaşındaki yolcu, İngiliz denizaşırı toprağı olan St. Helena Adası'nda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bu yolcunun eşi de aynı şikayetlerle Güney Afrika'ya tahliye edilirken buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Benzer şikayetleri olan Hollandalı üçüncü yolcu ise gemide yaşamını yitirdi.

Gemideki 69 yaşındaki Britanyalı bir yolcu ise bir diğer İngiliz denizaşırı toprağı olan Ascension Adası'nda hastaneye kaldırıldıktan sonra Güney Afrika'nın Johannesburg kentine tahliye edilerek yoğun bakıma alındı.

MV Hondius'un işletmecisi Oceanwide Expeditions'tan yapılan açıklamada, hantavirüs şüphesi bulunan iki mürettebatın gemide acil müdahale için beklediği kaydedildi.

Hollandalı makamların iki mürettebat ile gemide hayatını kaybeden yolcuyu tahliye çalışmaları yürüttüğü belirtilen açıklamada, Cabo Verdeli yetkililerin de gemide inceleme yaptığı ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıklayarak, Cabo Verde ve Oceanwide Expeditions ile işbirliği içinde İngiliz yolculara gerekli desteğin verileceğini duyurdu.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar, salyalarının karıştığı havanın solunması bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, kendisini bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde de gösteriyor.