Elazığ Belediyesi’ne bağlı 10 numaralı Doğukent hattında görev yapan otobüs şoförü Samet Babamir, sefer sırasında bir yolcunun fenalaştığını fark etti.
DİREKSİYONU HASTANEYE KIRDI
Yolcunun kalp krizi geçirdiğinden şüphelenen Babamir, hemen güzergahını değiştirip, hastaneye yöneldi. Babamir, yolcuyu kısa sürede hastanenin aciline ulaştırdı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ismi açıklanmayan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Yolcunun yakınları hastanede otobüsü şoförü Samet Babamir'e teşekkürlerini iletti.