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Kaynak: İHA

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yola inen bir ayı, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Olay, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ödemiş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarındaki refüjde hareketsiz yatan bir ayıyı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, yaptıkları ilk incelemelerde yaban ayısının bir taşıtın çarpması neticesinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından telef olan ayı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi amacıyla ekipler tarafından yoldan kaldırılarak götürüldü.