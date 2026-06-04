Yola halı serip yetkilileri uyardılar: Adana'da eşi benzeri olmayan protesto

Yolların yapılmamasından dolayı aracının sürekli arızalandığını söyleyen Murat Keklik, "Burada doğdum büyüdüm ama şimdiye kadar böyle bir rezillik görmedim. Bu çukurların yüzünden arabama ettiğim masrafla buraya 3 kere asfalt yapılırdı. Havuzlubahçe'de oturduğumu söylemekten utanıyorum. Mahallemiz köstebek yuvasından daha berbat bir halde. Yağmur yağdığında insanlar ayakkabılarını, çoraplarını çıkararak buradan geçiyor. Böyle bir insanlık var mı" diye konuştu.