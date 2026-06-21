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Kaynak: AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu’nda Gebze ve İzmit kavşakları arasında sürdürülen üstyapı iyileştirme ve onarım çalışmaları kapsamında yeni bir aşamaya geçiliyor. Bu kapsamda Muallimköy ile Doğu Hereke kavşakları arasındaki güney yol (Ankara istikameti) tamamen trafiğe kapatılacak.

TRAFİK D-100 VE KUZEY MARMARA’YA YÖNLENDİRİLECEK

Kapanma nedeniyle İstanbul’dan Ankara yönüne giden trafik, Muallimköy Kavşağı’ndan D-100 kara yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’na yönlendirilecek. Ayrıca bu güzergahlardan Anadolu Otoyolu’na Ankara yönünde girişler de geçici olarak kapatılacak.

Öte yandan, Osmangazi Köprüsü istikametinden gelip Anadolu Otoyolu’na bağlanan Ankara yönü kolu da trafiğe kapatılacak. Bu istikameti kullanmak isteyen sürücüler D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Dilovası Gişeleri üzerinden Anadolu Otoyolu’na Ankara yönünde girişler de çalışma süresince yapılamayacak.

ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLIYOR

Yetkililer, çalışmaların yarın saat 08.00 itibarıyla başlayacağını ve 24 saat esasına göre sürdürüleceğini bildirdi.

Sürücülerden, trafik yoğunluğu yaşamamak için alternatif güzergahları kullanmaları ve yol durumunu takip etmeleri istendi.