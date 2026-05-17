Yola çıkacaklar dikkat: Aman bunu unutmayın... Tatile giderken çekiciye binmeyin

"MOLA HAYAT KURTARIR"

Yolculuk sırasında dikkatli olmanın, trafik kurallarına uymanın ve uykusuz şekilde yola çıkmamanın, kaza riskini azaltacağına dikkati çeken Yiğiner, şöyle konuştu:

"En iyi lastikler ve en güvenli araçlar bile sürücü dikkatinin yerini dolduramaz. Bu nedenle biraz yorulduysan, durmanın zamanı gelmiştir. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun Eskişehir Sivrihisar, Konya Kulu, Kırşehir ve Kırıkkale tesislerinde, 9 günlük bayram tatili boyunca sınırsız ve ücretsiz çay ikramı yapılacak. Sürücülerimiz ve aileleri, tesislerimizdeki dinlenme alanlarından, tuvalet ve mescitlerden yararlanabilecek. Arabadan in, bir çay al, biraz dinlen. Sonra yoluna güvenle devam et. Unutma, mola vermek hayat kurtarır."