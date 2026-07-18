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Kaynak: DHA

Mersin'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, yüksek miktarda para cezasıyla sonuçlandı. Aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdüğü belirlenen kişiye ve araç sahibi eşine toplam 261 bin TL idari para cezası verildi.

Olay, Mezitli ilçesi Kaleköy Kelveli Caddesi'nde meydana geldi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüyen kişinin R.M. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, R.M. ile aracın sahibi olan eşine ilgili trafik mevzuatı kapsamında toplam 261 bin TL idari para cezası uyguladı.

Tartışmaya karışan diğer sürücü S.Ü.'ye ise 2 bin 719 TL idari para cezası kesildi.