Yol kenarlarında hazine yatıyor, herkes bakıp geçiyor: Kilosu 53 bin lira

BİR KİLOSU 53 BİN TL!

Yabani şerbetçiotu filizleri, bahar aylarının başlarında kuşkonmaza benzer bir şekilde ortaya çıkıyor ve Belçika gibi ülkelerde "Kuzeyin trüf mantarı" olarak isimlendiriliyor. Bu filizlerin kilogram fiyatı, Avrupa’nın lüks gastronomi pazarlarında bin euroya (yaklaşık 53 bin lira) kadar çıkabiliyor.