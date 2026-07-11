Türkiye’de, yol kenarlarında kendiliğinden yetişen yabani şerbetçiotu filizleri, gastronomi sektörünün en yüksek ekonomik değere sahip olan sebzeleri arasında. Şerbetçiotu filizleri, özellikle Avrupa'daki lüks restoranlar ve Michelin yıldızlı şefler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.
Yol kenarlarında hazine yatıyor, herkes bakıp geçiyor: Kilosu 53 bin lira
Avrupa’nın lüks gastromi pazarlarında bir kilosu bin Euro (yaklaşık 53 bin TL) olan bitki, Türkiye’de kendiliğinden yol kenarlarında yetişiyor. Yol kenarlarında yetişen bu hazine değerindeki bitki, dünyanın en pahalı sebzeleri arasında yer alıyor. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
BİR KİLOSU 53 BİN TL!
Yabani şerbetçiotu filizleri, bahar aylarının başlarında kuşkonmaza benzer bir şekilde ortaya çıkıyor ve Belçika gibi ülkelerde "Kuzeyin trüf mantarı" olarak isimlendiriliyor. Bu filizlerin kilogram fiyatı, Avrupa’nın lüks gastronomi pazarlarında bin euroya (yaklaşık 53 bin lira) kadar çıkabiliyor.
Dünyanın en pahalı lezzetleri arasında yer alan yabani şerbetçiotu filizlerinin, hafif acımtırak ve fındıksı bir aromaya sahip olduğu biliniyor. Filizlerin çok yüksek fiyatlarla alıcı bulmasının nedeni olarak tedarik zincirindeki zorluklar gösteriliyor. Şerbetçiotu filizlerinin ticari ölçekte kültüre alınması ve yetiştirilmesi oldukça hassas bir süreci beraberinde getiriyor.
Dünya genelinde bu üretimi yapan sınırlı sayıda işletme bulunurken, günümüzde en yoğun üretim ve hasat faaliyetleri Almanya'nın Bavyera, Fransa'nın Alsas bölgeleri ile Belçika genelinde yapılıyor. Kültür üretiminin yanı sıra, doğadaki yabani alanlardan elle toplanma sürecinin de yoğun iş gücü ve zaman gerektirmesi maliyetleri artırıyor.
TÜRKİYE’DE YOL KENARLARINDA YETİŞİYOR
Yabani Şerbetçiotu filizleri, Türkiye'de başta Marmara ve Karadeniz olmak üzere nemli bölgelerdeki yol ve tarla kenarlarında kendiliğinden yetişiyor.
Bitkinin endüstriyel tarımı, Türkiye’de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yürütülürken bu bitkinin taze filizleri, yüksek ekonomik değerine rağmen yerel halk tarafından genellikle ayırt edilemiyor.