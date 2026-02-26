Kadın cinayetinin adresi Antalya'nın Gazipaşa oldu. Gazipaşa merkeze yakın Zeytinada Mahallesi D-400 kara yolu Sazak mevkiinde bahçesini sulamak için bölgeye giden çiftçiler, 2 metrelik şarampolde hareketsiz yatan Saliha Turan'ı fark ederek ekiplere haber verdi.

Genç kadının otopsisinde boğulma izlerine de rastlandı.

EŞİ VE OĞLU TUTUKLANDI

Ekipler, 45 yaşındaki Saliha Turan'ın eşi Mehmet Turan ile açık cezaevinden izinli çıkan oğlu Y.T.'yi (24) gözaltına aldı. İlk ifadesinde, cinayet suçlamasını reddeden Mehmet Turan tutuklandı, Y.T. ise savcılık talebiyle kapalı cezaevine gönderildi. Turan'ın diğer 2 çocuğu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.