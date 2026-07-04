Yeniçağ Gazetesi
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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti

Düzce'de temizlik işçisi Fatih Cesur, sabah temizliğinde mıntıkasında altın dolu çanta buldu.

Kaynak: İHA
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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 1

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri personeli Fatih Cesur, Konuralp Çiftepınarlar Mahallesi Prusiad 1. Etap Evleri bölgesinde temizlik yaparken yol kenarında sahipsiz bir çanta buldu.

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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 2

Çantayı kontrol eden Cesur, içinde yüklü miktarda altın, banka kartları ve nakit para olduğunu fark etti.

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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 3

Personel Cesur, durumu derhal amirlerine bildirdi.

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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 4

Amirleri ile birlikte hızlı şekilde polis karakoluna geçen temizlik personeli Cesur, burada yapılan incelemede çantanın içerisinde bulunan; yaklaşık 3,5 milyon TL değerindeki altınları emniyet ekiplerine teslim etti.

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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 5

ÇANTADAN MİLYONLAR ÇIKTI
Cesur'un bulduğu çantada, 400 gram külçe altın, 17 tane gram altın, 14 tane çeyrek altın, 7 tane bilezik, 2 tane Osmanlı turası, 998 TL ve 3 bankamatik kartı bulunduğu tespit edildi.

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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 6

Konuya ilişkin yaşadıklarını paylaşan Temizlik personeli Fatih Cesur, "Rutin temizlik çalışmasını gerçekleştiriyordum. Yol kenarındaki çanta dikkatimi çekti. İçine baktım ve altın olduğunu gördüm. Durumu hemen vardiya amirime ilettim. O da polis ekiplerini aradı. Normal bir vatandaşlık görevi olarak Allah rızası için yaptım. Bulmasaydık bir başkası kötü niyetle kullanabilirdi ya da çöpe atabilirdi. Yapmamız gerekeni yaptık" dedi.

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Yol kenarında buldu, içinden hazine çıktı...Milyonlarca lirayı teslim etti - Resim: 7

Polis, altın dolu çantanın sahibini bulmak ve teslim etmek için çalışma başlatırken, temizlik görevlisine duyarlı davranışından ötürü teşekkür etti.

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