Yol kenarında açıyor; Avrupa’nın en çok araştırdığı bitki: Faydaları saymakla bitmiyor

Avrupa’da en çok araştırılan tıbbi bitkiler arasında yer alan sarı kantaron, özellikle ruh sağlığı alanındaki potansiyeliyle öne çıkar. European Medicines Agency (EMA) tarafından yapılan değerlendirmelerde, kantaron ekstresinin hafif ve orta düzey depresyon belirtilerinde destekleyici olarak kullanılabileceği belirtilmiş.

Bu doğrultuda Almanya ve İsviçre başta olmak üzere birçok ülkede kapsamlı bilimsel çalışmalar yürütülmekte. Bazı araştırmalarda, hafif depresyon vakalarında etkisinin kimi antidepresanlarla benzer düzeyde olabileceği rapor edilmiş.