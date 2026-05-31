Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Özel halk otobüsü şoförü Özbek B. (29) ile Emirhan G. (24), Burak K. (37) ve Bulut D. (18) arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Araçların durmasının ardından yol kenarında devam eden tartışma, kısa sürede büyüyerek tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı amansız bir kavgaya dönüştü.

KARDEŞİ BIÇAKLA SALDIRDI: 4 YARALI, 1 POLİS BAŞINDAN YARALANDI

Arbede esnasında otobüs şoförünün kardeşi Tuncay B. (25), elindeki bıçakla karşı taraftaki Emirhan G., Burak K., Bulut D. ve Ahmet G.'yi (49) çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan emniyet güçleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Yaşanan arbedeyi güçlükle sonlandıran ekiplerden trafik polisi M.E. (25) de başından aldığı darbe sonucu yaralandı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 1 YARALININ DURUMU KRİTİK

Yaralanan 4 sivil ve 1 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, bıçaklanan yaralılardan Emirhan G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Özel halk otobüsü şoförü Özbek B. ile saldırıyı gerçekleştiren kardeşi Tuncay B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.