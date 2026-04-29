Polatlı Belediyesi ekiplerinin Yenidoğan Mahallesi’nde yürüttüğü rutin yol çalışması, öğle saatlerinde yerini büyük bir şaşkınlığa bıraktı. İş makinelerinin kazı yaptığı sırada toprağın altından kafatası ve kemik parçaları çıkması üzerine ekipler çalışmayı durdurarak durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi.

JANDARMA BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, kemiklerin bulunduğu alanı şeritle çevirerek detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kemiklerin bir bütünlük arz ettiği ve insana ait olduğu değerlendirildi. Toprak altından çıkarılan kafatası, kol, bacak, kaburga ve kalça kemikleri, muhafaza altına alınarak kesin ölüm nedeni ve kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MAHALLE MUHTARI: ÇOK ESKİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ

Olayın tanıklarından Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, buluntuların mahallede tedirginlik yarattığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Belediye ekiplerimiz yeni bir yol açarken kazı esnasında bu parçalar ortaya çıktı. Hemen yetkililere haber verdik. Gördüğümüz kadarıyla bir genç cesedi olabilir ancak net bir bilgimiz yok. Bölgemiz bir savaş alanı değil; en yakın savaş alanı buraya 15 kilometre mesafede. Bu yüzden kemiklerin çok eski tarihlere ait olduğunu düşünmüyoruz."

KAYIP DOSYALARI MERCEK ALTINDA

Kemiklerin kime ait olduğu ve ne kadar süredir toprak altında bulunduğu yapılacak otopsi ve DNA testleri sonucunda netlik kazanacak. Jandarma ve savcılık, bölgedeki geçmiş yıllara ait "kayıp şahıs" başvurularını mercek altına alarak kemiklerle bir eşleşme olup olmadığını araştırmaya başladı.