Çermik ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle bazı dereler taşarken, tarım arazilerinin de zarar gördüğü belirtildi. Yağışların etkisiyle Tepe Mahallesi’ndeki köprü çöktü. Köprünün çökmesi üzerine bölge araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Öte yandan: Diyarbakır ile Malatya illerini birbirine bağlayan, Çüngüş ilçesinde Karakaya Barajı'nın alt tarafında bulunan köprü, barajdaki su tahliyesi nedeniyle hasar gördü ve ulaşıma kapatıldı.

İHLAS HABER AJANSININ HABERİNE GÖRE:

Fırat Nehri üzerinde bulunan Türkiye’nin üçüncü büyük barajı olan Karakaya Barajı'nda, baraj göletinin dolması üzerine günlerdir su tahliyesi yapılıyor.

6 tabak su tahliyesinin açık olduğu Karakaya Barajı'nda su tahliyesiyle oluşan basınçtan dolayı köprünün giriş kısmı zarar gördü.

Yetkililer herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için köprüyü tedbir amaçlı ulaşıma kapattı. Bir zamanlar iki ili birbirine bağlayan bu köprü, simdi suların şiddetine karşı ayakta durmaya çalışıyor. Köprü, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesi ve Malatya’nın Pütürge ilçelerini birbirine bağlıyor.