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Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, YÖK’ün depremden etkilenen üniversite öğrencilerine sağladığı özel öğrencilik uygulamasını 2026-2027 öğretim döneminde sadece 4 şehirle sınırlandırmasını adil bulmadıklarını ifade ederek Osmaniye’nin de bu kapsama dahil edilmesini istedi.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) söz konusu hakkı yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde okuyan öğrenciler için bir sene daha uzatma kararına tepkiler yükseldi. Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, Osmaniye’de eğitim gören öğrencilerin bu kararın dışında tutulmasını eleştirdi.

'OSMANİYE DE DEPREMDEN ETKİLENDİ'

Birgün'de yer alan habere göre, Osmaniye'nin 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilden biri olduğunu hatırlatan Şube Başkanı Adem Yücel, kentte bin 10 yurttaşın hayatını kaybettiğini, binlerce yapının yıkıldığını veya ağır hasar aldığını ifade etti. Aynı felaketi yaşayan öğrenciler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini vurgulayan Yücel, "Osmaniye'de deprem yaşanmadı mı? Osmaniyeli öğrenciler depremzede değil mi? Aynı felaketi yaşayan öğrenciler arasında hangi bilimsel, hukuki ya da vicdani gerekçeyle ayrım yapılmaktadır?" diye sordu.

EŞİTLİK VURGUSU

Kentteki barınma, ekonomik sıkıntılar ve psikolojik travmaların sürdüğünü söyleyen Yücel, YÖK Başkanı Erol Özvar'ın "Öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklindeki açıklamasını hatırlatarak şunları belirtti:

"Biz ayrıcalık istemiyoruz. Biz yalnızca eşitlik istiyoruz. Depremzede öğrenciler arasında ayrım yapılmamasını, aynı acıyı yaşayan tüm gençlerin eşit haklardan yararlanmasını talep ediyoruz. Sayın Erol Özvar'ın açıklamasını önemsiyoruz ancak bu destek Osmaniye'yi kapsamıyorsa eksiktir. Çünkü Osmaniye'nin yaraları henüz sarılmış değildir."

'EĞİTİM HAKKI PAZARLIK KONUSU OLAMAZ'

Yükseköğretim Kurulu'nu karar sürecine dair kamuoyuna açık ve gerekçeli bir açıklama yapmaya davet eden Eğitim-İş Osmaniye Şubesi, Osmaniye'nin hangi objektif ölçütlere göre uygulamanın dışında bırakıldığının netleşmesini talep etti. Açıklamada, ortada nesnel bir gerekçe yoksa kararın yeniden değerlendirilmesi ve Osmaniye'de öğrenim gören üniversite öğrencilerinin de özel öğrencilik hakkı kapsamına derhâl alınması gerektiği çağrısı yapıldı.

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Adem Yücel, eğitim hakkının pazarlık konusu yapılamayacağını belirterek, bu yanlış karar düzeltilinceye kadar hukuki ve sendikal mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.