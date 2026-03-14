Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 2 milyon 425 bin 560 adayın başvurduğunu açıkladı.

YÖK, geçmiş yıllardaki başvuru sayılarını da paylaştı: 2025’te 2 milyon 560 bin 649, 2024’te 3 milyon 120 bin 870, 2023’te 3 milyon 527 bin 443, 2022’de 3 milyon 243 bin 334, 2021’de 2 milyon 607 bin 715 ve 2020’de 2 milyon 436 bin 958 aday sınava girmişti.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TYT, AYT ve YDT oturumlarından oluşacak sınav süreci yaklaşırken adaylarımızın yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiğini, büyük çaba ve emek harcadıklarını biliyoruz. Sevgili gençler, YÖK olarak üniversitelerimizle birlikte sizlerin nitelikli ve güçlü bir yükseköğretim ortamında eğitim alabilmeniz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni programlar açıyor, mevcut programlarımızı güçlendiriyor, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği destekleyen alanları yükseköğretim sistemimize kazandırıyoruz. Bu önemli sürecin verimli ve başarılı geçmesini diliyor, tüm adaylarımıza başarılar temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.