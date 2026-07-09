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Kaynak: Haber Merkezi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde meydana gelen "ayet pankartı" tartışması ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YÖK tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olay, 7 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankart açmasının ardından yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pankartın önünün bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve bu duruma alkışlarla destek verildiği iddia edilmişti.

ÜNİVERSİTE İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Tepkilerden sonra Yeditepe Üniversitesi de yazılı bir açıklama yaparak gerekli idari incelemenin başlatıldığını açıklamıştı. Üniversite, Kur'an-ı Kerim'den ayet içeren pankarta kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını, ilk değerlendirmelere göre yaşanan gerginliğin pankartın içeriğinden değil, pankartı taşıyan kişiden kaynaklandığını savunmuştu.

Öte yandan üniversite hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirterek, kurumun İslam karşıtı bir tutum içinde olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, olaya ilişkin YÖK tarafından inceleme başlatılmadan önce yaşanan olaya çok sert tepki göstermişti. Saral'ın gösterdiği tepki sonrası YÖK'ün harekete geçerek soruşturma başlatması dikkat çekti.

Saral, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı,