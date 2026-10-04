Yeniçağ Gazetesi
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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde

YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıyla “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında yeni çalışmaların yaygınlaştırılmasını istedi. Müfredata “Gençler İçin Yaşam Becerileri” dersi eklenmesi değerlendirilirken, evlilik öncesi eğitim ve aile yaşamına ilişkin seminerler de gündeme geldi. Ayrıntılar dikkat çekti

Kaynak: AA
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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 1

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasını istedi.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 2

YÖK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitelerde eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması planlanıyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 3

MÜFREDATA YENİ DERS GÜNDEMDE

YÖK'ün yazısında, “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik “Gençler İçin Yaşam Becerileri” temalı yeni bir ders oluşturulması da yer aldı.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 4

Dersin üniversitelerin müfredatlarına zorunlu veya seçmeli olarak eklenmesi değerlendiriliyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 5

Bu kapsamda öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama gibi alanlarda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 6

ÜNİVERSİTELERDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM

Çalışmalar yalnızca ders önerisiyle sınırlı kalmayacak.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 7

Evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi öngörülüyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 8

Bunun yanı sıra üniversitelerde “Aile Eğitim Programı” kapsamında eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 9

Program; eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşuyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 10

Üniversitelerde bu başlıklarda seminerler, bilgilendirme toplantıları ve farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi öngörülüyor.

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YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde - Resim: 11

YÖK ayrıca öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmet, program ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesini istedi.

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