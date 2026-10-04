Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasını istedi.
YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde
YÖK, üniversitelere gönderdiği yazıyla “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında yeni çalışmaların yaygınlaştırılmasını istedi. Müfredata “Gençler İçin Yaşam Becerileri” dersi eklenmesi değerlendirilirken, evlilik öncesi eğitim ve aile yaşamına ilişkin seminerler de gündeme geldi. Ayrıntılar dikkat çektiKaynak: AA
YÖK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitelerde eğitim, seminer, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin artırılması planlanıyor.
MÜFREDATA YENİ DERS GÜNDEMDE
YÖK'ün yazısında, “Aile ve Nüfus On Yılı” vizyonu doğrultusunda üniversite öğrencilerine yönelik “Gençler İçin Yaşam Becerileri” temalı yeni bir ders oluşturulması da yer aldı.
Dersin üniversitelerin müfredatlarına zorunlu veya seçmeli olarak eklenmesi değerlendiriliyor.
Bu kapsamda öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama gibi alanlarda bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.
ÜNİVERSİTELERDE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM
Çalışmalar yalnızca ders önerisiyle sınırlı kalmayacak.
Evlilik hazırlığında olan üniversite öğrencileri ve üniversite personeline yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” kapsamında eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi öngörülüyor.
Bunun yanı sıra üniversitelerde “Aile Eğitim Programı” kapsamında eğitim, seminer ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.
Program; eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşuyor.
Üniversitelerde bu başlıklarda seminerler, bilgilendirme toplantıları ve farkındalık etkinlikleri düzenlenmesi öngörülüyor.
YÖK ayrıca öğrencilerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmet, program ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmalarına yönelik tanıtım ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesini istedi.