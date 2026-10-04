YÖK’ten üniversitelere yeni talimat: Müfredata ‘aile’ dersi gündemde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazıyla “Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasını istedi.