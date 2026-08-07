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Kaynak: AA / DHA / İHA

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen düzenlemeye göre, Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlayan uluslararası mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde başvurarak aldıkları bir yıllık kısa dönem ikamet izinlerini belirli şartları karşılamaları halinde bir yıl daha uzatabilecek.

Böylece kısa dönem ikamet izni süresi toplamda iki yıla kadar çıkabilecek.

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE İSTİHDAM HEDEFLENİYOR

Yeni uygulamayla uluslararası mezunların Türkiye'de lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri, akademik çalışmalarını sürdürmeleri ve niteliklerine uygun iş imkanlarından yararlanmaları amaçlanıyor.

Düzenlemenin aynı zamanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

BAŞVURULAR İÇİN 6 AYLIK SÜRE

Düzenlemeden yararlanmak isteyen uluslararası mezunların, mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde ilk kısa dönem ikamet izni başvurusunu yapmaları gerekiyor. İlk iznin ardından gerekli şartların devam etmesi halinde ikinci yıl için yeniden başvuru yapılabilecek.

YÖK'ün hayata geçirdiği düzenleme, Türkiye'de eğitimini tamamlayan uluslararası öğrencilerin akademik ve mesleki hayatlarını ülkede sürdürebilmelerine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.