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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affından yararlanarak üniversite eğitimine yeniden başlama hakkı kazanan öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinde uygulanacak yeni esasları açıkladı. Düzenlemeyle, öğrencinin ilk kayıt yaptırdığı dönemde henüz açılmamış veya öğrenci kabul etmeyen bölümlere yatay geçiş başvurularında hangi puanların dikkate alınacağı netleştirildi.

YATAY GEÇİŞTE YENİ PUAN ŞARTI

YÖK tarafından üniversitelere gönderilen düzenleme, Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 85'inci maddesi kapsamında yeniden öğrenim hakkı elde eden öğrencileri ilgilendiriyor. Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla belirlenen yeni uygulamaya göre, öğrencinin üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı yıl henüz bulunmayan veya öğrenci almayan programlara yapılacak yatay geçiş başvurularında farklı bir değerlendirme yöntemi uygulanacak.

Bu durumda, geçiş yapılmak istenen bölümün ilk kez öğrenci kabul ettiği yıldaki taban puanı dikkate alınacak.

HANGİ ÖĞRENCİLER YATAY GEÇİŞ YAPABİLECEK?

Yeni düzenlemeye göre, öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın, hedef programın ilk öğrenci aldığı yıldaki ve aynı puan türündeki taban puanı esas alınacak. Bu puanın geçiş yapılmak istenen programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması halinde öğrenci yatay geçiş başvurusunda bulunabilecek.

Böylece geçmişte mevcut olmayan bölümlere yapılacak başvurularda kullanılacak puanların hangi yıla göre karşılaştırılacağı açıklığa kavuşturulmuş oldu.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE RESMİ BİLDİRİM

YÖK, yeni uygulama esaslarının üniversitelere duyurulduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 85. maddesi kapsamında yatay geçiş başvurularına ilişkin yeni düzenleme üniversitelerimize duyuruldu. Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla, kamuoyunda 'öğrenci affı' olarak bilinen düzenlemeden yararlanarak yeniden öğrenime başlama hakkı kazanan öğrencilerin yatay geçiş yapabilecekleri programlara ilişkin yeni bir uygulama esası belirlendi.

Buna göre, öğrencinin kayıt yılında henüz mevcut olmayan veya öğrenci almayan programlara yapılacak başvurularda, geçiş yapılmak istenen programın ilk kez öğrenci aldığı yıldaki taban puanlar esas alınacak. Öğrencinin ilişiğinin kesildiği programın aynı yıldaki ve aynı puan türündeki taban puanının, geçiş yapmak istediği programın taban puanına eşit veya daha yüksek olması hâlinde yatay geçiş başvurusu yapılabilecek."