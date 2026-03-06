Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci alımı için merkezi yazılı sınav uygulaması getirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre adaylar ALES, yabancı dil ve lisans not ortalamasına göre sınava girecek; doğum yapan lisansüstü öğrencilere ise iki dönem ek süre verilecek.

Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlardaki doktora programlarına öğrenci seçimi ve bu öğrencilerin araştırma görevlisi kadrolarına atanmasına ilişkin usul ve esaslar Resmi Gazete’de yayımlandı.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklik uyarınca, YÖK’ün belirlediği öncelikli alanlardaki programlara doktora öğrencisi olabilmek için yazılı sınava, kontenjanın en fazla dört katı kadar aday ALES puanının yüzde 40’ı, yabancı dil puanının yüzde 30’u ve lisans mezuniyet notunun yüzde 30’u dikkate alınarak katılabilecek.

YAZILI SINAV MERKEZİ OLACAK

Yazılı sınav, YÖK tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda merkezi olarak yapılacak. 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak. Nihai değerlendirmede ALES puanının yüzde 25’i, lisans mezuniyet notunun yüzde 25’i, yabancı dil puanının yüzde 20’si ve yazılı sınav notunun yüzde 30’u dikkate alınacak; 70 puanın altında kalanlar başarısız sayılacak.

Doktora öğrencisi olmaya hak kazananların öncelikli alanlarda araştırma görevlisi kadrolarına atamaları yürürlükteki mevzuat doğrultusunda yapılacak. Bu düzenleme, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor.

DOĞUM YAPAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE KOLAYLIK

Resmi Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca, doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilecek. Bu ek süreler azami süreden sayılmayacak.