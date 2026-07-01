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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-2027 eğitim öğretim yılı için yükseköğretimde 16 yeni program açılacağını duyurdu. Yapay zeka, biyoteknoloji ve dijital oyun teknolojileri gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler, bu yıl ilk kez üniversite adaylarının tercihine sunulacak.

YÖK'ün açıklamasına göre, 2026 YKS tercih kılavuzuna 7 lisans ve 9 ön lisans programı eklenecek. Yeni bölümler, teknolojik dönüşümün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor.

YAPAY ZEKA SOSYAL BİLİMLERLE BULUŞUYOR

Yeni lisans programları arasında Tarih ve Yapay Zeka, Felsefe ve Yapay Zeka ile İşletme ve Yapay Zeka dikkat çekiyor. Böylece yapay zekanın yalnızca mühendislik ve bilgisayar bilimleriyle değil, sosyal bilimlerle de entegre edilmesi amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Finansal Teknoloji, Biyoteknoloji ve Genetik, Paramedik ve Balıkçılık Teknolojisi lisans programları da ilk kez öğrenci kabul edecek.

9 yeni ön lisans programı açılıyor

Ön lisans düzeyinde ise Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama, Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon, Dijital Oyun Teknolojileri, Mobil Güvenlik Teknolojileri, İlaç Üretim Teknolojisi, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, Laboratuvar Hayvanları ile Balıkçılık Teknolojisi programları ilk kez tercih kılavuzunda yer alacak.