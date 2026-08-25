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Kaynak: Haber Merkezi



Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yoksullukla mücadele ve sosyal politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal destek kalemlerindeki artışları 8 ila 10 kata ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, doğumdan ölüme yurttaşların yanında olan sosyal belediyecilik anlayışıyla farklı ihtiyaç gruplarına yönelik desteklerini sürdürüyor.

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE ORTAK AKIL

Bu kapsamda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tekirdağ Planlama Ajansı (TEKPA) tarafından yoksulluk alanında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya gazeteci, yazar ve insan hakları aktivisti Hacer Foggo ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davuthan Günaydın da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; yoksullukla mücadele, sosyal yardım ve sosyal hizmet uygulamaları, ihtiyaçların doğru şekilde tespit edilmesi ve sosyal politika alanında yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Tekirdağ özelinde mevcut uygulamaların geliştirilmesi ve sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sultan Ateşoğlu, Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Zeliha Tümer, TEKPA Genel Müdürü Mehmet Akyürek, TEKPA Genel Koordinatörü Dr. Ömer Selvi ve ilgili uzman personel katıldı.

YURTTAŞLARIN BÜTÇESİNE DOĞRUDAN DESTEK

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, ekonomik açıdan zorluk yaşayan yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunmak amacıyla nakdi ve ayni destek programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi emeklilere aylık ödemelerle yıllık toplam 14 bin TL Emekli Pazar Desteği sağlanırken, üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere de aynı şekilde yıllık toplam 14 bin TL eğitim desteği veriliyor. Hanesinde tam bağımlı özel gereksinimli birey bulunan ailelere tek seferlik 10 bin TL nakdi destek sağlanırken, ihtiyaç sahibi hanelere Sosyal Destek Kartı ve dönemsel nakdi yardımlarla katkı sunuluyor.