Dünya Bankası, 2026 Mart kalkınma raporuna göre, Türkiye Dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler içindedir. Raporda yer alan aşağıdaki haritada Gelir dağılımında adaleti gösteren gini katsayısı ülkeler itibariyle verilmektedir. Gini katsayısı 0,40 üzerinde ise, gelir dağılımı aşırı bozuk demektir. Bu ülkeler mor renkle gösterilmiştir. Türkiye de mor renklidir.

Gini katsayısı, gelir veya servet dağılımındaki eşitsizliği ölçen bir göstergedir.

Değeri 0 ile 1 arasındadır:

: Tam eşitlik; herkes aynı gelire sahiptir. 1: Tam eşitsizlik; tüm gelir tek kişidedir.

Katsayı sıfıra göre büyüdükçe gelir dağılımı bozuluyor demektir.

Haritada yer alan bazı ülkelerde gini katsayısına bakarsak, gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler içinde Türkiye (Gini 43,7) de yer alıyor. (Aşağıdaki Tablo) TÜİK verileri de Türkiye de gelir dağılımında bozulma olduğunu gösteriyor.

Öte yandan, yine Dünya Bankası Dünya eşitsizlik raporuna (World Inequality Report ) göre;

Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10 nüfus, küresel toplam gelirin yüzde 52’sini, en yoksul yüzde 50 nüfus ise küresel gelirin yalnızca yüzde 8,5’ini alıyor.

Servette ise tablo daha da kötüdür. En yoksul yüzde 50 nüfus toplam servetin sadece yüzde 2’sine, en zengin yüzde 10 ise yüzde 76’sına sahiptir.

Dünyada dikkat çeken bir husus, Avrupa ülkelerinde piyasa ekonomisi ve kapitalist sistem olduğu halde, gelir dağılımı aşırı bozuk değildir. Bunun nedeni Avrupa’da, demokrasi, hukuk ve insan haklarının gelişmiş olmasıdır.

Türkiye’de de gelir dağılımı ve servet dağılımı dramatik biçimde bozulmuş durumdadır. Türkiye’de de son yıllarda ilan edilen ve çalışanların ücret ve maaş artışlarına temel olan TÜİK TÜFE’nin, geçinme endekslerinin çok altında kalması, Güven sorunu nedeni ile talebi ve fiyatı enflasyonun çok üstünde artan konut ve kira fiyatları, dolaylı vergilerin artması etkili oldu. Elbette kamu ile iş yapanlarda ani zenginleşme de gelir ve servet dağılımda etkili oldu.

Kısaca, Türkiye de gelir dağılımının bu kadar adaletsiz- bozuk olması toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir durumdur. Toplum vicdanını rahatsız etmektedir.