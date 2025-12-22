İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yayımladığı İstanbul Barometresi araştırmasının kasım ayı sonuçları, kentte yaşam maliyetindeki artışı bir kez daha ortaya koydu.

Araştırmaya göre İstanbul’da dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam maliyeti, kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,06 artarak 104 bin 927 liradan 106 bin 34 liraya yükseldi.

Yıllık bazda bakıldığında ise artışların özellikle eğitim ve konut harcamalarında yoğunlaştığı görüldü.

Eğitim giderlerinde yıllık artış yüzde 100,7’ye ulaşırken, konut harcamalarındaki yükseliş yüzde 60,4 olarak hesaplandı.

AÇLIK SINIRI 29 BİN, YOKSULLUK SINIRI 97 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kasım ayına ilişkin enflasyon verileri de fiyat artışlarının sürdüğüne işaret etti. Buna göre tüketici fiyatları kasım ayında aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 31,07 oranında arttı.

TÜRK-İŞ’in son çalışması ise geçim koşullarındaki baskıyı ortaya koydu. Araştırmaya göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 29 bin 828 TL’ye yükseldi. Gıda harcamasına ek olarak giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu giderlerin de dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL olarak hesaplandı.