Evet, enflasyon ve yoksulluk ile mücadele konusunda az gittik uz gittik dere tepe düz gittik bir de dönüp baktık ki gide gide bir arpa boyu yol gitmişiz, geldiğimiz noktada asgari ücret 28.075,50 yoksulluk sınırı 120 bin Türk Lirası!

Yani bir evde dört kişi asgari ücret karşılığında çalışıyorsa bile yoksulluk sınırına ulaşılamıyor, 112 bin 302 lira ile yoksulluk sınırının yaklaşık 8 bin lira altında kalıyor, durum bu kadar vahim...

Üstelik anlaşıldığı kadarı ile iktidar yıl başına kadar asgari ücrete bir zam da yapmayacak ve yılbaşında artık her ne zam yapılırsa o zamlı maaşlar da ancak Şubat 2027’de çalışanların eline geçecek görünen o ki göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlayacak...

Bu durumu ortaya koyan verileri elbette karnımdan uydurup işkembe-i kübra’dan sallamadım, Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık yoksulluk sınırı araştırmalarının Temmuz 2026 dönemine çalışmasından aldım.

TÜRK-İŞ Konfederasyonu tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişimlerinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay, düzenli olarak yapılan bu araştırmanın 2026 Temmuz ayı sonuçlarına göre:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı ( açlık sınırı ) 939,87 TL ’ye,

) ’ye, Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise ( yoksulluk sınırı ) 325,30 TL ’ye

) ’ye Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 758,39 TL ’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ hesaplamalarına göre, “mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim ise Temmuz 2026 itibarıyla şu şekilde gerçekleşmiştir:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 3,30 oranında gerçekleşmiştir.

yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde oranında gerçekleşmiştir. On iki aylık değişim oranı yüzde 39,85 olmuştur.

olmuştur. Yıllık ortalama artış yüzde 40,60 olarak gerçekleşmiştir.

olarak gerçekleşmiştir. Yedi aylık artış oranı ise yüzde 22,54olmuştur.

TÜRK-İŞ tarafından yapılan bu hesaplamalara göre enflasyon almış başını gidiyor, ücret geliri ile geçinmek zorunda olan geniş halk kitleleri yok yoksul ,aç biilaç sürünüyor.

Bakın demedi demeyin; bu düzen sürdürülebilir bir düzen değildir!

Bu kadar ezilen, geçim sıkıntısında böyle boğulan halk öyle ya da böyle eninde sonunda zıvanadan çıkacaktır.

Tamam, bu ülkede insanlar daha öncede bir çok ekonomik kriz gördü, yüksek enflasyon koşullarında yaşamak zorunda kaldı bir çok kişi için hayat pahalılığı en büyük dertti amma ve lakin ben hayat pahalılığının halkı böyle ezdiği, tabiri caizse inim inim inlettiği bir dönem daha görmedim.

Hal böyleyken bu durumun sandığa yansımaması, iktidarın koltuğunu sallamaması elbette mümkün değildir.

Eeeee şunun şurasında seçimlere de pek bir şey kalmadı, iktidar koltuğunda oturan muktedirler koltuklarını korumak için bu durumu değiştirmek, insanların borcu derdi unutup az da olsa nefes almalarına destek olması gerekmektedir.

Bu noktada ya insanların harcanabilir gelirlerini kısarak enflasyonu kontrol altına alabileceğini iddia eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in değişmesi gerekecektir ya da Şimşek’in politikalarının...

Açıkça söylemek gerekirse bu değişimi görmek için çok fazla bekleyeceğimizi de düşünmüyorum...