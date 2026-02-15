İnegöl ilçesinde bir mağazanın 27. yılına özel başlattığı indirim kampanyası, beklenenden fazla ilgi gördü. Sabahın erken saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu. Kampanya, yalnızca kadınlardan değil erkeklerden de yoğun talep gördü.

KAPILAR AÇILINCA İZDİHAM YAŞANDI

Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar içeri akın etti. Artan yoğunluk zaman zaman kontrolden çıkarken, bazı kişiler ezilme tehlikesi yaşadı. Kapı önünde bulunan ürünler kalabalığın etkisiyle yere savruldu, birçok kişi dağılan malzemelerin üzerinden geçerek mağazaya girmeye çalıştı.

Görevlinin, belirli sayıya ulaşıldığı için kapatması gereken kapıyı yoğunluk nedeniyle kapatamadığı görüldü.

RAFLAR KISA SÜREDE BOŞALDI

İndirimli ürünlere yönelen vatandaşlar, rafları kısa sürede boşalttı. Kucağında çocuğuyla içeri girmeye çalışan bir kişi ise yaşanan arbede sırasında düşme tehlikesi geçirerek duruma tepki gösterdi.

Yaşanan izdiham, indirim kampanyalarında güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.