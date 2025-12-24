Asgari ücret açıklandı: 28 bin 75 TL. Tartışma artık “kaç lira oldu?” sorusunun ötesine geçti; çünkü mutfaktaki yangın, rakamın kendisinden hızlı büyüyor. Tam da bu atmosferde DİSK-AR’ın yayımladığı asgari ücret raporu, meselenin yalnızca fiyatların artması olmadığını; ücretlerin hayatın gerisinde kaldığını ve geçimin her gün biraz daha zorlaştığını hatırlatıyor. Bir zamanlar yeni yıla girerken evlerde kurulan o “yılbaşı sofraları”, alım gücündeki erimeyle birlikte ya küçüldü ya da tamamen ortadan kalktı. Ekran başında geçirilen o gece, eskisi gibi bir kutlama değil; hesabı, borcu, eksileni düşünmenin gecesine dönüştü.

Peki ağzımızın tadı neden kaçtı? Çünkü mesele yalnızca fiyatların artması değil; ücretlerin hayatın gerisinde kalması ve geçimin her gün biraz daha zorlaşması.

Bu yazıda “yoksulluğun kurumsallaşması” derken kastettiğim tam da bu: Yoksulluk, tek tek hanelerin başına gelen geçici bir talihsizlik olmaktan çıkıyor; çalışma hayatının içine yerleşmiş, süreklilik kazanmış bir düzene dönüşüyor. Ücretler yukarı doğru genişlemiyor, tabana doğru sıkışıyor. Bu sıkışma özellikle üç alanda kendini daha net ele veriyor: ücretlerin asgari ücrete yakınsaması, kadınlarda ücret baskısının belirginleşmesi ve kayıtdışında “yarım asgari ücret” gerçeğinin normalleşmesi.

ASGARİ ÜCRET “TABAN” DEĞİL, “NORM” OLUYOR

Asgari ücretin klasik işlevi bellidir: Emek piyasasında en alt sınırı çizer ve “bunun altı olmaz” der. Fakat bugün gördüğümüz tablo, bunun tersine döndüğünü anlatıyor. Asgari ücret, giderek “en alt sınır” olmaktan çıkıp “etrafında kümelenilen ücret”e dönüşüyor.

Bu yakınsama, sadece rakamlardan ibaret değil; hayatın akışını belirleyen bir çerçeve. Çünkü ücret merdiveni dediğimiz şey, deneyimle, beceriyle, kıdemle ve sorumlulukla birlikte yukarı doğru açılan basamaklar demektir. Ücretler asgari ücrete yakınsadığında, o merdivenin basamakları birbirine yapışır. İnsanlar çalıştıkça ilerlemez; çalıştıkça “aynı yerde kalır.”

Sonuç şu: “Çalışanın yoksullaşması” bir istisna olmaktan çıkar, yaygınlaşır. Orta sınıfın zemini incelir. Birikim yapmak, çocuklara yatırım yapmak, ev kurmak, kira sarmalından çıkmak, gelecek planı yapmak giderek zorlaşır. Çünkü ücret, sadece geçim değil; aynı zamanda nefes alma ve yarına güven duyma kapasitesidir.

KADINLARDA ÜCRET BASKISI DAHA BELİRGİN: DÜŞÜK ÜCRET, EŞİTSİZLİĞİ BÜYÜTÜYOR

Ücret rejimindeki bu tabana çöküş, herkesi vuruyor; ama kadınları daha sert vuruyor. Kadın emeği, zaten yıllardır daha kırılgan bir hat üzerinde ilerliyor: bakım yükü, işgücüne katılım engelleri, daha güvencesiz sektörlerde yoğunlaşma, işte kalma ve yükselme bariyerleri…

Bunların üzerine bir de ücretlerin tabanda sıkışması eklendiğinde, kadınlar daha yoğun biçimde düşük ücret bandına hapsoluyor. Bu, sadece “ay sonunda daha az para” anlamına gelmiyor. Kadının ekonomik bağımsızlığı zayıfladıkça, hayatın büyük kararları da zorlaşıyor: iş değiştirmek, taşınmak, tek başına yaşamak, çocuğa daha iyi bir gelecek kurmak… Hatta kimi zaman şiddetten uzaklaşabilme kapasitesi bile ekonomik zemine bağlı hale geliyor.

Bu nedenle kadınlarda ücret baskısı, “kadın-erkek farkı” başlığıyla geçiştirilecek bir detay değil; yoksulluğun nasıl kalıcılaştığını anlatan temel bir gösterge.

KAYIT DIŞINDA “YARIM ASGARİ ÜCRET” GERÇEĞİ: YOKSULLUĞUN EN ÇIPLAK HALİ

Kayıt dışılık genellikle sigortasızlık üzerinden konuşulur. Oysa kayıt dışılık, aynı zamanda bir ücret düzenidir: Çünkü kayıt dışı çalışanın elinde pazarlık gücü yoktur; asgari ücret bile çoğu zaman “koruyucu bir eşik” olmaktan çıkar.

“Yarım asgari ücret” gerçeği, yoksulluğun en çıplak hali. Ücret düşer; ama sadece bugün için değil, yarın için de. Kıdem yoktur, izin yoktur, hastalıkta gelir güvencesi yoktur, emeklilik yoktur. Yani kayıt dışılık, yoksulluğu tek seferlik bir durum olarak üretmez; yoksulluğu süreklileştirir ve nesillere yayabilecek bir zemine dönüştürür.

Üstelik kayıt dışılık yaygınlaştıkça, kayıtlı çalışan da baskılanır. “Ben asgari ücret alıyorum” diyenle “hiç olmazsa işim var” diyenin rekabeti oluşur. Bu rekabet, ücretleri yukarı taşımaz; aşağıya çeker. Böylece yoksulluk, piyasanın içinde kendini yeniden üreten bir sisteme dönüşür.

SESSİZ DÖNÜŞÜMÜ GÖRMEK, KONUŞMANIN İLK ŞARTI

Bugün yaşadığımız şey, yalnızca enflasyonun haneleri zorlaması değil. Daha derinde bir dönüşüm var: Ücret düzeni sessizce değişiyor. Ücretler asgari ücrete yaklaşıyor, kadın emeği daha yoğun biçimde düşük ücret bandına sıkışıyor, kayıt dışılıkta “yarım asgari ücret” normalleşiyor. İşte bu üçlü tablo bize, yoksulluğun kurumsallaştığını anlatıyor.

Bu yüzden asgari ücret tartışmasını yalnızca “kaç lira olacak?” sorusuna sıkıştırmak, meseleyi eksik okumak olur. Asıl soru şu: Bu ülkenin ücret merdiveni neden kırıldı? Kadın emeği neden daha çok tabanda kaldı? Kayıt dışılık neden hâlâ bu kadar yaygın ve bu kadar düşük ücretli?

Eğer 2026’da gerçek bir değişim konuşulacaksa, sadece rakamı değil, ücret rejimini konuşmak zorundayız. Ücret merdivenini yeniden kurmadan, kadın emeğini düşük ücret bandından çıkaracak mekanizmaları güçlendirmeden, kayıt dışılığı sadece ceza diliyle değil yapısal çözümlerle azaltmadan… Her yıl aynı yerden konuşuruz. Rakam değişir; ama sofralar yine küçülür. Çünkü mesele bir zam oranından büyük: Mesele, geçimin bir hak olmaktan çıkıp bir “mücadele alanı”na dönüşmesidir.

Dr. Berna Can