Türkiye’de artan enflasyon yurttaşların alım gücünü eritti. Eriyen alım gücü nedeniyle en temel gıda ürünleri bile sofralardan tek tek kaldırıldı.

Açlığa mahkum edilen yurttaşlar son tüketim tarihi geçmiş ya da tavsiye edilen tüketim tarihine az kalmış ürünler için sıraya giriyor. 'İsraf Savaşçısı' sloganını taşıyan marketin adı ise durumu daha da ironik kılıyor.

Nefes'te yer alan habere göre, Markette tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş veya son kullanma tarihine (SKT) günler kalmış ürünleri indirimli fiyatlarla satışa sunuyor. Marketin raflarını ise çeşitli zincir marketlerde stok dışı bırakılan ürünler dolduruyor.

Bakliyattan süt ürünlerine, hijyen malzemelerinden bebek bezine kadar pek çok ürün yüzde 80’e varan indirimlerle yüksek fiyatlar karşısında çaresiz kalan dar gelirliye cazip hale getiriliyor.

MARKETTE DİKKAT ÇEKEN ANONS

Markette, “Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ile son kullanma tarihi (SKT) arasındaki farkı biliyor musunuz? SKT, besinin güvenle tüketilebileceği son tarihi ifade eder. TETT ise ürünün en iyi kaliteyle tüketileceği dönemi gösterir. Bu tarih, ürünün hemen bozulduğu anlamına gelmez. Tadında, dokusunda ve görünümünde sorun yoksa bu tarihten sonra da satışa sunulabilir” anonsu yapılıyor.

SON KULLANMA TARİHİ 1 YIL GEÇMİŞ

Markette yemeklik malzemelerden süt ürünlerine, hazır gıdadan hijyen malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Etiketlerdeki fiyatlar, insanı adeta üç yıl önceki Türkiye’ye götürüyor. Yüzde 50, yüzde 80’lere varan indirimler ilk görüşte tebessüm ettiriyor. Ancak, bu mutluluk kısa sürüyor çünkü rafları dolduran ürünlerin büyük kısmını tavsiye edilen tüketim tarihi aylar hatta neredeyse bir yıl geçmiş gıdalardan oluşuyor. Marketten en çok emekliler ve öğrenciler alışveriş yapıyor. Üst üste yığılmış ürünler arasından “en yenilebilir” olanı seçmek için yoğun bir çaba harcanıyor.

'75 YAŞINDA UCUZ YİYECEK PEŞİNDEYİM'

Marketten alışveriş yapan 75 yaşındaki Hatice Yüksel, "Eşim işçi emeklisi. Sabahtan akşama kadar ucuzluk peşinden koşuyorum. Uzaktan tramvaya binip buraya geliyorum. Yufka, kurabiye, pirinç, çorbalık aldım. Ucuz olduğu halde 500 lira verdim. Bu yaşımda bunları yaşadığım için hiç kimseyi affetmeyeceğim, hakkımı helal etmiyorum. Bizim oylarımızla geldiler, şimdi bizi hor görüyorlar" dedi.

'BURASI BİLE PAHALI'

79 yaşındaki Kadir Tombuloğlu ise "Emekliyim ama torunlarımın eğitimine destek olmak için hala çalışıyorum. Sabah saat 04.00’den akşam 16.00’ya kadar bir çay ocağında çalışıyorum. Yapacak bir şey yok, buralardan alışveriş yapıyoruz ama bu market de pahalı geliyor" ifadelerini kullandı.