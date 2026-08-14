Kaynak: ANKA

TCMB Başkanı Fatih Karahan yaptığı açıklamada, 2026 enflasyon tahminini yüzde 28 olarak güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek ise 2024 yılı bütçe görüşmelerinde, "Enflasyonu önümüzdeki yıl (2025) sonunda yüzde 36'ya, 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

PAZAR YERİNDEN ACI İTİRAFLAR: "AZRAİL GELSE CANIMI AL DERİM"

Feriköy Pazarı'nda hayat pahalılığını anlatan vatandaşlar, yöneticileri pazara davet ederek iktidarın enflasyon politikalarını ve pazarın gerçek durumunu şu sözlerle aktardı:

"Çocuklar Beslenemiyor": "Çocuklarım öğrenci; ben onlara henüz bir karpuz, bir kavun almış değilim. Sadece üç beş tane salatalık, iki üç tane domates. Çocuklar beslenemiyor, bizler de sadece nefes alıyoruz o kadar. Yöneticiler bir pazara uğrasınlar, enflasyonun ne kadar olduğunu çok net bir şekilde öğrenecekler."

"Sıka Sıka Kemerleri Sıkamaz Hale Geldik": "200 lirayla geldim, ancak bir iki parça bir şey alıp gideceğim. Artık makarnaya, pilava kaldık. Pandemiden beri böyleyiz. Sıka sıka kemerleri artık sıkamaz hale geldik... Ne yapacağımızı sapıttık açıkçası. Artık ölsek de kurtulsak diye bakıyoruz. Bugün gelsin Azrail başıma, alma canımı demem, al derim. Geçim o kadar zor ki."

"Mücadele Varlığı Olanlara İşliyor": "Şu anda enflasyonla mücadele varlığı olanlara işliyor. Güzel kazanç fırsatları var, fonlar olsun vadeli yatırım olsun. Kazancı olmayan için zor."

"Çantam Dolmadı 5 Bin Lira Oldu": "Şurası nereden baksanız 5 bin lira falan herhalde, daha çantam dolmadı. Benim var alabiliyorum, olmayanlara Allah kolaylık versin. Bence enflasyonla mücadele edilmiyor."

"MAAŞLARA ZAM GELECEĞİ ZAMAN ENFLASYON DÜŞÜYOR"

Pazarda görüş bildiren diğer yurttaşlar ise açıklanan verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Maaşlara zam geleceği zaman enflasyon düşüyor. Maaşlara zam geldikten sonra alıp başını gidiyor. Tahminler yükseltiliyor ama maaşlar düşük kalıyor. Bir takım numaralarla enflasyon düşük gösteriliyor" değerlendirmesinde bulundu.