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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın 2026-YÖKDİL/2 oturumu bugün gerçekleştirildi.

Sınavın ardından adayların merakla beklediği temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları da yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen 2026-YÖKDİL/2 sınavının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

YÖKDİL/2 SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularına ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşabilecek.

Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresini kullanması gerekiyor.

Böylece adaylar sınavda karşılarına çıkan soruları kitapçık üzerinden inceleyerek cevaplarını kontrol edebilecek.

YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI NE ZAMANA KADAR AÇIK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 10 gün devam edecek.

Adaylar, yayımlanan soru kitapçığına 19 Ağustos'ta sona erecek görüntüleme süresi içerisinde erişebilecek.

YÖKDİL/2'ye giren adayların belirtilen süre içerisinde ÖSYM sistemi üzerinden soru kitapçığını görüntülemeleri gerekiyor.