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Kaynak: AA / DHA / İHA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/2) için beklenen duyuruyu yaptı. Sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açılırken, sınav yerleri de belli oldu.

Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren Sınava Giriş Belgesi'ni 30 Temmuz saat 11.45 itibarıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI

ÖSYM, yaptığı açıklamada sınav günü adayların zaman konusunda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Buna göre, 9 Ağustos'ta yapılacak YÖKDİL/2 sınavında adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde belirtilen saatten önce hazır bulunmaları gerekiyor.

SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM'nin açıklamasına göre, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sınav giriş belgeleri, adayların sınav günü yanlarında bulundurması gereken en önemli evraklar arasında yer alıyor.

Sınava katılacak adayların, sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü kimlik belgeleriyle birlikte belirtilen saatte sınav merkezinde hazır bulunmaları önem taşıyor.