Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) gerçekleştirildi. Sınavın değerlendirme sonuçlarının 8 Nisan tarihinde ilan edileceği bildirildi.

Sınav uygulaması, Türkiye’de 81 ilde ve toplam 89 merkezde yapılırken ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa ile Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te de adaylar sınava girdi. Organizasyon kapsamında 316 bina ve 4 bin 534 salonda oturumlar gerçekleştirildi. Saat 10.15’te başlayan sınav için adayların 10.00’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmedi.

Toplam 113 bin 881 adayın katıldığı 2026-YÖKDİL/1’de İngilizce testinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarından sorular yöneltildi. Almanca, Fransızca ve Arapça oturumlarında ise yalnızca sosyal bilimler alanını kapsayan sorular yer aldı.

Adaylara sınavda çoktan seçmeli 80 soruyu yanıtlamaları için 180 dakikalık süre tanındı.

Kimlik kartını kaybeden, yanında bulundurmayan ya da kimlik kartında fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00’a kadar hizmet vermeye devam etti.

ÖSYM tarafından açıklanan bilgiye göre sınav sonuçları 8 Nisan’da duyurulacak. YÖKDİL puanı lisansüstü eğitim başvuruları ile yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerli olacak. Öğretim elemanı kadroları ve doçentlik başvurularında ise süre sınırlaması bulunmayacak.

Öte yandan ÖSYM, 2026-YÖKDİL/1 sınavına ait temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarının yüzde 10’luk bölümünü erişime açtı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre sınava katılan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle temel soru kitapçığı dizilimine göre sınav sorularının tamamını “https://ais.osym.gov.tr”

adresi üzerinden inceleyebilecek. Bu erişim adaylara 10 gün süreyle sağlanacak.

Temel soru kitapçığının görüntülenmesine ilişkin süreç 18 Mart saat 23.59 itibarıyla sona erecek.