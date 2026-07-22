Üniversitelerde ezber bozan karar: YÖK yeni bölümleri duyurdu

Özvar, açıklamasının devamında, programların öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü ve yüksek doluluk oranlarıyla tercih edildiğini söyleyerek "Bu tablo, gençlerimizin geleceğin mesleklerine ne kadar bilinçli bir şekilde yöneldiğini açıkça göstermektedir. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum." sözlerini sarf etti.