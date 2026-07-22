Küresel ölçekte yaşanan teknolojik dönüşüm, birçok mesleğin çalışma biçimini değiştirirken yeni uzmanlık alanlarını da beraberinde getiriyor. Bu kapsdamda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yükseköğretimde dönüşüm sürecini hızlandırarak geleceğin mesleklerine yönelik programları yaygın hale getiriyor.
Üniversitelerde ezber bozan karar: YÖK yeni bölümleri duyurdu
Üniversitelerde, 2026 – 2027 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul edecek bölümler belli oldu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini bildirdi.Kaynak: AA
Yükseköğretim sistemi yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi, havacılık, otomasyon ve dijital dönüşüm odaklı yeni programlarla birlikte istihdam temelli bir yapıya doğru yeniden şekilleniyor.
Geleceğin mesleklerine yönelik bölümler arasında yapay zeka mühendisliği, siber güvenlik, yapay zeka, büyük veri analistliği, dijital dönüşüm elektroniği, imalat yürütme sistemleri operatörlüğü, elektronik ve otomasyon, iklimlendirme ve soğutma teknolojisi gibi programlar ön plana çıkıyor.
16 YENİ PROGRAM TERCİH KILAVUZUNA EKLENDİ!
Bu sene tarih ve yapay zeka, felsefe ve yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik, dijital oyun teknolojileri, mobil güvenlik teknolojileri dahil 16 yeni program daha tercih kılavuzuna eklendi. Gençler, geleceğin mesleklerine yoğun bir ilgi gösteriyor.
İşte ilk kez öğrenci kabul edecek lisans programları:
Lisans programları: • Tarih ve Yapay Zeka • Felsefe ve Yapay Zeka • İşletme ve Yapay Zeka • Finansal Teknoloji • Biyoteknoloji ve Genetik • Paramedik • Balıkçılık Teknolojisi
İlk defa öğrenci kabul edecek ön lisans programları ise şu şekilde:
• Yapay Zeka Destekli Web Tasarımı ve Kodlama • Yapay Zeka Destekli Tasarım ve Animasyon • Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği • Mobil Güvenlik Teknolojileri • Dijital Oyun Teknolojileri • İlaç Üretim Teknolojisi • Laboratuvar Hayvanları • Balıkçılık Teknolojisi
YAPAY ZEKAYLA İLİŞKİLİ PROGRAMLARIN SAYISI 785’E ÇIKTI!
YÖK Başkanı Erol Özvar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son 3 yıl içinde yapay zeka, tarımda ve sağlıkta dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda 70'e yakın yeni program açıldığını ifade etti.
Yapay zekayla ilişkili programların sayısının 171 üniversitede 785'e ulaştığına işaret eden Özvar, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında 7'si lisans, 9'u ön lisans olmak üzere 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini ifade etti.
Özvar, açıklamasının devamında, programların öğrencilerden büyük ilgi gördüğünü ve yüksek doluluk oranlarıyla tercih edildiğini söyleyerek "Bu tablo, gençlerimizin geleceğin mesleklerine ne kadar bilinçli bir şekilde yöneldiğini açıkça göstermektedir. Adaylarımıza yeni açmış olduğumuz programlara bir kez daha bakmalarını, onları dikkatli bir şekilde incelemelerini tavsiye ediyorum." sözlerini sarf etti.
Aynı zamanda Özvar, YÖK’ün tercih döneminde öğrencilerin doğru ve sağlıklı karar verebilmeleri için bilgilendirme faaliyetlerini devam ettirdiğini de bildirdi.