Yok pahasına elektrikli Volkswagen SUV otomobil: Yeni ID. Cross ezber bozacak

ID. Polo ile ID. Polo GTI modellerinde de kullanılan MEB+ altyapısı üzerine yükselen ID. Cross, Almanya genelinde ön siparişe sunuldu. Yeni modelde tüketicilere, 37 kWh LFP ve 52 kWh NMC olmak üzere iki farklı batarya sunuluyor. WLTP verilerine göre büyük bataryalı seçenek 427 kilometreye kadar menzil sunabilirken; motor tarafında ise 85 kW (114 hp), 99 kW (132 hp) ve 155 kW (207 hp) olmak üzere üç ayrı güç seçeneği tercih edilebiliyor.