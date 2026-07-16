Alman otomotiv devi Volkswagen, uygun fiyatlı elektrikli araç hamlesini yeni bir SUV otomobil modeliyle güçlendiriyor. Markanın Avrupa pazarında yoğun ilgi gören T-Cross modelinin tamamen elektrikli muadili olarak tasarlanan Volkswagen ID. Cross, resmi olarak sergilendi. Yaklaşık 28.000 avroluk başlangıç fiyatıyla segmentinde iddialı bir konumda yer alan araç, üreticinin erişilebilir elektrikli SUV ailesinin öncü üyesi olma özelliğini taşıyor.
Yok pahasına elektrikli Volkswagen SUV otomobil: Yeni ID. Cross ezber bozacak
Volkswagen, popüler SUV modeli T-Cross'un tamamen elektrikli alternatifi olan yeni ID. Cross modelini resmi olarak duyurdu. Almanya'da ön siparişe açılan ve başlangıç fiyatıyla dikkat çeken elektrikli SUV, modern teknolojileri ve 427 kilometreye varan menzil seçeneğiyle öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
ID. Polo ile ID. Polo GTI modellerinde de kullanılan MEB+ altyapısı üzerine yükselen ID. Cross, Almanya genelinde ön siparişe sunuldu. Yeni modelde tüketicilere, 37 kWh LFP ve 52 kWh NMC olmak üzere iki farklı batarya sunuluyor. WLTP verilerine göre büyük bataryalı seçenek 427 kilometreye kadar menzil sunabilirken; motor tarafında ise 85 kW (114 hp), 99 kW (132 hp) ve 155 kW (207 hp) olmak üzere üç ayrı güç seçeneği tercih edilebiliyor.
Yeni elektrikli SUV, şarj süreleriyle de pratik bir kullanım vadediyor. 37 kWh bataryalı versiyon: 90 kW DC hızlı şarj desteğiyle yaklaşık 23 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşıyor. 52 kWh bataryalı versiyon ise 105 kW DC hızlı şarj desteğiyle aynı doluluk oranına yaklaşık 24 dakikada erişiyor.
Ayrıca 52 kWh bataryaya sahip versiyon, 1.200 kilogramlık römork çekme kapasitesi sayesinde küçük karavan, tekne ya da motosiklet gibi yükleri kolaylıkla taşıyabiliyor. ID. Cross'un iç mekanında Volkswagen’in yeni nesil dijital tasarım dili göze çarpıyor. Standart donanımda 10,25 inç boyutundaki Digital Cockpit Pro gösterge paneli ile 12,9 inçlik bilgi-eğlence ekranı bir arada sunuluyor.
Kokpitteki en dikkat çekici yeniliklerden biri ise "Retro Display" adı verilen gösterge modu oldu. Bu mod aktif hale getirildiğinde, dijital panel ilk nesil efsanevi Golf modelinin klasik tasarım hatlarına bürünüyor. Güncellenmiş MEB+ yazılımıyla donatılan araçta birçok gelişmiş sürüş destek sistemi standart olarak yer alıyor. Trafik ışıklarını algılayarak tepki verebilen Connected Travel Assist teknolojisi, bu fiyat baremindeki araçlar arasında bir ilki temsil ediyor.
Kullanıcılar opsiyonel olarak şu konfor ögelerini de satın alabiliyor:
10 hoparlörlü, merkez hoparlör ve subwoofer destekli 425 Watt Harman Kardon ses sistemi,
Elektrikli olarak 12 yöne ayarlanabilen, pnömatik masaj fonksiyonlu ön koltuklar.
Boyutlarıyla mevcut T-Cross modeline oldukça yakın olan ID. Cross'un ölçüleri şu şekilde:
Uzunluk: 4.161 mm
Genişlik: 1.794 mm
Yükseklik: 1.588 mm
Aks Mesafesi: 2.601 mm
Zemine düz bir şekilde entegre edilen batarya yerleşimi sayesinde iç mekanda daha verimli bir kullanım alanı elde ediliyor. Araç, sunduğu 475 litrelik bagaj hacmiyle T-Cross modeline kıyasla 20 litre daha fazla yükleme alanı sağlıyor.
Almanya'da ön sipariş süreci başlayan ID. Cross'un; 155 kW gücündeki motor ve 52 kWh batarya ile kombine edilen Life ve Style donanım paketleri 36.525 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
85 kW güce sahip giriş seviyesi Trend versiyonunun ise 27.995 avroluk başlangıç fiyatıyla ekim ayının ortasında pazara sunulması hedefleniyor. Bununla birlikte, yeni model için aylık 300 avrodan başlayan kiralama opsiyonları da müşterilere sunulacak.
(Donanımhaber)