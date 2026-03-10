Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran’da öğrenim gören Türk öğrencilerin, ülkedeki savaş koşulları süresince mevzuat çerçevesinde eğitimlerinin aksamasını önlemek için gerekli önlemleri alacağını duyurdu.

YÖK’ten yapılan açıklamada, "28 Şubat 2026 tarihinde İran'da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar Kurulumuzca yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.