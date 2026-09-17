Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Amasyaspor 1968 FK, sahasında Çankırıgücü'nü konuk etti.
Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanan mücadelede TFF 3. Lig temsilcisi Amasyaspor, amatör lig ekibi Çankırıgücü karşısında baştan sona üstün bir performans ortaya koyarak sahadan 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.
TAM 10 GOL GELDİ
Amasyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri Safa Kınalı, Ahmet Emin Aksakal, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mert Erol, Mikail Olgun, Muhammet Karahan (2), Yunus Emre Kobya, Muhammed Öztürk ve Hasan Çelik kaydetti.
Karşılaşmada 10 farklı gol sevinci yaşayan Amasyaspor'da Muhammet Karahan iki kez fileleri havalandırdı.
AMASYASPOR TUR BİLETİNİ ALDI
Rakibini 10-0 mağlup eden Amasyaspor 1968 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.
Çankırıgücü ise aldığı farklı mağlubiyetin ardından kupaya 1. eleme turunda veda etti.: Tur biletini 10 golle aldılar