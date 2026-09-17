Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turunda Amasyaspor 1968 FK, sahasında Çankırıgücü'nü konuk etti.

Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale FK: 0 - Kırşehir FSK: 3Ziraat Türkiye Kupası: Kırıkkale FK: 0 - Kırşehir FSK: 3Spor

Amasya 12 Haziran Stadyumu'nda oynanan mücadelede TFF 3. Lig temsilcisi Amasyaspor, amatör lig ekibi Çankırıgücü karşısında baştan sona üstün bir performans ortaya koyarak sahadan 10-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Yok böyle bir maç: Türkiye Kupası'nda tur biletini 10 golle aldılar - Resim : 2

TAM 10 GOL GELDİ

Amasyaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri Safa Kınalı, Ahmet Emin Aksakal, Mehmet Bavver Özbahçeci, Mert Erol, Mikail Olgun, Muhammet Karahan (2), Yunus Emre Kobya, Muhammed Öztürk ve Hasan Çelik kaydetti.

Karşılaşmada 10 farklı gol sevinci yaşayan Amasyaspor'da Muhammet Karahan iki kez fileleri havalandırdı.

Yok böyle bir maç: Türkiye Kupası'nda tur biletini 10 golle aldılar - Resim : 3

AMASYASPOR TUR BİLETİNİ ALDI

Rakibini 10-0 mağlup eden Amasyaspor 1968 FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırdı.

Çankırıgücü ise aldığı farklı mağlubiyetin ardından kupaya 1. eleme turunda veda etti.: Tur biletini 10 golle aldılar