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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kazakistan’ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 9. Eğitim Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, eğitim alanındaki işbirliğinin Türk devletleri açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulmasının üye ülkelerin ortak hedeflerinden biri olduğunu vurgulayan Özvar, 7 Ekim 2025 tarihinde Gebele’de düzenlenen TDT 12. Zirvesi sonunda kabul edilen bildiride de bu hedefe yer verildiğini hatırlattı.

Özvar, şöyle devam etti:

"Devlet başkanlarımızın mutabık olduğu üzere, Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı’nın kurum ve ilkeleriyle tesis edilmesi, aktif bir şekilde işlemesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yöndeki çalışmaları süratle başlatmamız ve bir sonraki zirve toplantısında devlet başkanlarımıza çalışmaların safahatı hakkında bilgi vermemiz önem arz etmektedir."

Şuşa’da gerçekleştirilen 8. Eğitim Bakanları Toplantısı’nda Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Veri Bankası, Diplomaların Tanınması ve Denkliğinden Sorumlu Ajans, Türk Devletleri Teşkilatı Yükseköğretim Vakfı ve Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı Kalite Güvence Ajansı kurulmasına yönelik öneriler sunduklarını anımsatan Özvar, bu girişimlerin yükseköğretim sistemleri arasında daha güçlü uyum sağlamayı amaçladığını belirtti.

Özvar, "Müfredat ve kredi sistemlerinin uyumlaştırılması ile diplomaların ve akademik yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınması yoluyla Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı’nı daha işlevsel, bütünleşik ve kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Önerilere verilen desteğin Gebele Zirvesi’nde liderlerin Türk Dünyası Yükseköğretim Alanı vizyonuna destek vermesine katkı sunduğunu ifade eden Özvar, teknik istişarelerin başlatılması konusunda Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası’nın koordinasyonunun önem taşıdığını söyledi.

ORHUN DEĞİŞİM PROGRAMI İÇİN FON KURULMASINI DESTEKLİYORUZ

Türk Üniversiteler Birliği (TURKUNIB) Genel Kurulunda gündeme gelen Orhun Değişim Programı için özel fon kurulması önerisini desteklediklerini dile getiren Özvar, söz konusu yapının öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Özvar, "Bu şekilde üniversite öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarının akademik hareketliliğini teşvik etmek ve gerekli finansmanı sağlamak mümkün olacaktır." dedi.

Fonun finansman kaynakları arasında kalkınma ortakları ve özel sektör katkılarının da yer aldığını hatırlatan Özvar, bu katkıların yöntem ve çerçevesinin üye ülkeler arasında müzakere edilmesi gerektiğini ifade etti.

TURKUNIB bünyesinde daimi bir sekretarya kurulması önerisini de desteklediklerini dile getiren Özvar, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

TÜRKİYE’NİN ORTAK ÜNİVERSİTE PROJELERİ SÜRÜYOR

Özvar, Türkiye’nin TDT üyesi ülkelerle yükseköğretim alanındaki işbirliğine büyük önem verdiğini vurgulayarak, ortak üniversite projelerinin başarıyla devam ettiğini söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirten Özvar, 2024'te kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin de akademik çalışmalarına devam ettiğini anlattı.

Özvar, Kazakistan ile yükseköğretim alanındaki işbirliğinin somut sonucu olarak Gazi Üniversitesinin Güney Kazakistan’da şube açma kararı aldığını anımsattı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki işbirliği kapsamında Taşkent’te kurulan Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinin de önemli bir proje olduğuna işaret eden Özvar, "Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesinde, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi her ülke için kontenjan ayrılmıştır." dedi.

Özvar, bu üniversitelerde eğitim görecek öğrencilerin Türk dünyası içerisindeki beşeri bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını vurgulayarak, ortak eğitim projelerinin gelecekte daha da yaygınlaştırılacağını söyledi.

"TÜRK AKADEMİSİ İLE İŞBİRLİĞİ STRATEJİK BİR ADIM OLDU"

Türk dünyasında yükseköğretim işbirliğini yalnızca üniversiteler arası ilişkilerle sınırlı görmediklerini belirten Özvar, geçen yıl Türk Akademisi ile imzalanan mutabakat zaptının bilimsel ve akademik bütünleşme açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi.

Özvar, "Bu işbirliği sayesinde yükseköğretim, bilim ve teknoloji alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi, akademik hareketliliğin artırılması, kalite güvencesi ve akademik tanınma mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde daha kurumsal bir zemine kavuşmuş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Vizyonu 2040 hedeflerine ulaşılmasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin kritik rol oynayacağının altını çizen Özvar, toplantıda ele alınan konuların yalnızca teknik işbirliği başlıkları olmadığını belirtti.

Özvar, "Bunlar aynı zamanda ortak geleceğimize, ortak insan kaynağımıza ve Türk dünyasının bilimsel rekabet gücüne yapılan yatırımlardır." dedi.