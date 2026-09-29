Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Gazze İslam Üniversitesinin 2026-2027 akademik yıl açılışı gerçekleştirildi. Programa çevrim içi bağlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, akademik yılın ilk dersini verdi.

Özvar, konuşmasında Gazze’de üniversitelerin karşı karşıya kaldığı yıkıma ve öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesine dikkat çekti.

“GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AYAKTA DURMASI TAKDİRE ŞAYAN”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının büyük bir yıkıma neden olduğunu belirten Özvar, bu süreçte Gazze İslam Üniversitesi öğrencilerinin eğitim hayatını sürdürmeye çalışmasının önemine değindi.

Özvar, Gazze İslam Üniversitesi öğrencilerinin yaşanan zorluklara rağmen ayakta durmaya çalışmasını “takdire şayan” olarak değerlendirdi.

“ÜNİVERSİTELERİN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ YETERLİ OLMAYACAK”

Gazze’de yükseköğretimin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini vurgulayan Özvar, yalnızca üniversite binalarının yeniden yapılmasının yeterli olmayacağını ifade etti.

Özvar, sınıfların, kütüphanelerin ve laboratuvarların yeniden inşa edilmesi gerektiğini, öğrencilerin de eğitimlerine devam edebilmelerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

“EĞİTİM KESİNTİYE UĞRAR, ARAŞTIRMALAR DURMA NOKTASINA GELİR”

Gazze’deki yıkımın eğitim ve akademik hayat üzerindeki etkilerine değinen Özvar, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in acımasız ve insanlık dışı saldırıları Gazze’ye muazzam bir yıkım getirdi. Evler, hastaneler, okullar ve üniversiteler hasar gördü ya da yıkıldı. İnsanlar en temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor.”

Birçok öğrencinin dersliklerini, kütüphanelerini ve laboratuvarlarını kaybettiğini belirten Özvar, çok sayıda akademisyenin de ders vermek ve araştırma yapmak için ihtiyaç duyduğu mekanlara veya kaynaklara sahip olmadığını söyledi.

Özvar, “Bir üniversite yıkıldığında, kayıp binaların çok ötesine geçer. Eğitim kesintiye uğrar. Araştırmalar durma noktasına gelir. Gençler hayallerinin peşinden gitmekte zorlanır ve toplum, geleceğini inşa etmek için ihtiyaç duyduğu araçların bir kısmını yitirir” dedi.