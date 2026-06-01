Galatasaray'ın son yıllardaki başarılarında önemli pay sahibi olan Dries Mertens için dikkat çeken bir gelişme gündeme geldi.

Sarı-kırmızılı formayla futbolculuk kariyerini noktalayan Belçikalı yıldızın, Galatasaray'a farklı bir görevle geri dönebileceği iddia edildi.

TEKNİK HEYET İDDİASI

Fotomaç'ta yer alan habere göre Mertens'in, yeni sezonda teknik ekipte görev alması gündemde.

Henüz resmi bir karar alınmazken, kulüp içerisinde bu ihtimalin değerlendirildiği öne sürüldü.

OKAN BURUK DETAYI

Haberde, Mertens ile teknik direktör Okan Buruk arasındaki güçlü ilişkinin bu süreci destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun takım içerisindeki liderliği ve oyuncular üzerindeki etkisinin de teknik ekipte değerlendirilmek istendiği ifade edildi.

ŞAMPİYONLUKLARDA BÜYÜK PAY SAHİBİYDİ

Galatasaray'ın üst üste kazandığı üç şampiyonlukta önemli rol oynayan Mertens, sarı-kırmızılı taraftarların da en sevdiği isimlerden biri haline geldi.

İstanbul'da düzenlenen son şampiyonluk kutlamalarına da katılan Belçikalı yıldız, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

136 MAÇTA 69 GOLE KATKI

Galatasaray kariyerinde toplam 136 resmi maça çıkan Mertens, 25 gol ve 44 asist üreterek takımına 69 gole doğrudan katkı sağladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten veya Mertens cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.