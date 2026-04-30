Brezilyalı golcü Carlos Vinicius, kariyerinin en talihsiz anlarından birini yaşadı. Gremio formasıyla Sudamericana’da sahaya çıkan deneyimli forvet, kısa sürede üst üste kaçırdığı penaltılarla gündem oldu.

6 DAKİKADA 3 PENALTI KAÇIRDI

Gremio’nun Palestino ile oynadığı karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Vinicius, ilk vuruşunda kaleciyi geçemedi.

Hakem, penaltı sırasında ihlal tespit ederek atışın tekrarlanmasına karar verdi. Aynı noktaya bir kez daha gelen Brezilyalı futbolcu, ikinci denemesinde de başarılı olamadı.

HAKEM İKİ KEZ TEKRAR ETTİRDİ

Müsabakanın hakemi, ikinci penaltı vuruşunda da kural ihlali gerekçesiyle atışı tekrar ettirdi. Böylece Vinicius, kısa süre içinde üçüncü kez penaltı vuruşu için beyaz noktanın başına geçti. Ancak deneyimli forvet, üçüncü denemede de topu ağlarla buluşturamadı.

NADİR GÖRÜLEN BİR AN

Carlos Vinicius’un 6 dakika içinde üst üste kullandığı üç penaltıyı da kaçırması futbol sahalarında ender görülen bir istatistik olarak kayıtlara geçerken sosyal medyada da 'İmkansızı başardı' yorumlarıyla büyük yankı buldu.