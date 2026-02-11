Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı verilere göre, 2020 akademik yılında yüzde 49,1 olan kadın öğrenci oranı, 2025’te yüzde 53,2’ye çıktı. Toplam öğrenci sayısı 6 milyon 837 bin 313’e ulaşırken, kadın öğrenci sayısı 3 milyon 634 bin 91 olarak kaydedildi. Ön lisans programlarında 2020’de yüzde 51,6 olan oran, geçen yıl yüzde 54,4’e yükseldi.

Lisans düzeyinde ise aynı dönemde yüzde 47,5’ten yüzde 52,4’e çıkan kadın öğrenci oranı ilk kez erkekleri geride bıraktı.

Yüksek lisans programlarında 2020’de yüzde 48,2 olan kadın oranı 2025’te yüzde 50,6’ya, doktora programlarında ise yüzde 47,7’den yüzde 51,3’e yükseldi. Böylece doktora seviyesinde kadın öğrenci oranı da ilk kez erkekleri geçti.

YÖK’ün 2023’ten itibaren YKS kapsamında başlattığı uygulamayla 34 yaş üstü kadınlara ek kontenjan ayrılarak pozitif ayrımcılık yapıldı. Bu düzenleme, çeşitli nedenlerle eğitimine ara veren kadınlara yeniden üniversiteye başlama fırsatı sundu.

Kadın akademisyen oranında da artış gözlendi. 2020’de yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranı 2025’te yüzde 46,8’e çıktı. Toplam akademisyen sayısı 179 bin 495’ten 185 bin 188’e yükseldi. Araştırma görevlileri arasında kadın oranı yüzde 51,2’den yüzde 55’e, öğretim görevlilerinde yüzde 50,6’dan yüzde 52,1’e ulaştı. Kadın doktor öğretim üyesi oranı yüzde 44,9’dan yüzde 47,8’e, doçent oranı yüzde 40,1’den yüzde 43,3’e, profesör oranı ise yüzde 32,4’ten yüzde 34,9’a yükseldi.

Son bir yılda “fırsat eşitliği” alanında 416, “insan hakları” alanında 6 bin 439, “kadın hakları” alanında 1 bin 654, “kadına yönelik şiddet” alanında ise 5 bin 384 akademik çalışma yapıldı.