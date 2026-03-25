Gün içinde hemen her öğüne eşlik edebilen yoğurt, tek bir öğünde tüketilecekse doğru zaman seçimi büyük önem taşıyor. Sindirim sistemi üzerine yapılan araştırmalar, yoğurdun maksimum fayda sağlaması için belirli bir zaman diliminin öne çıktığını vurguluyor.

Bilimsel verilere göre bu “altın zaman” sabah saatleri. Çünkü vücut, uyanmayla birlikte sindirim açısından en aktif dönemine giriyor. Artan mide asidi ve enzim faaliyetleri sayesinde yoğurttaki probiyotikler bağırsaklara daha hızlı ulaşırken, proteinlerin emilimi de çok daha verimli gerçekleşiyor.

Öte yandan 2025 yılında yapılan araştırmalar, sabah saatlerinde tüketilen fermente süt ürünlerinin insülin hassasiyetini artırdığını ve gün boyunca kan şekeri dengesinin korunmasına yardımcı olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yoğurdun sadece sindirimi değil, genel metabolik dengeyi de desteklediğini gösteriyor.

Sabah tüketilen yoğurdun etkileri kısa süreli değil; gün geneline yayılıyor. Probiyotikler erken saatlerde bağırsak florasına dahil olarak sindirim sistemini gün boyunca desteklerken, yüksek protein içeriği uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor. Böylece ani açlık krizleri azalıyor, enerji seviyesi daha dengeli bir şekilde korunuyor.