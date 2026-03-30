Bilecik’te yoğun yağış kazaya neden olurken, direksiyon hakimiyeti kaybolan araç araziye savruldu.
Kaza, Bilecik’in Gölpazarı ilçesi ile Vezirhan Beldesi arasındaki yolda meydana geldi. R.D. idaresindeki 11 R* *** plakalı araç yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki araziye savruldu.
Kazada yaralanan araç sürücüsü R.D. ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gölpazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.