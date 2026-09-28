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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik ile Gölpazarı arasında yolcu taşımacılığı yapan SS2 Nolu Gölpazarı Minibüsçüler Otobüsçüler Taşıyıcılar Kooperatifi, yolculardan gelen yoğun talep üzerine sefer saatlerinde düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, hafta içi Bilecik’ten Gölpazarı yönüne hareket eden ilk araç saat 07.30’da yola çıkacak.

Saat 07.30’daki ilk seferin ardından minibüslerin her saat düzenli olarak hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Düzenlemenin başta Gölpazarı sakinleri olmak üzere öğretmen, öğrenci, memur ile kamu kurumları ve özel işletmelerde çalışan vatandaşların ulaşımına kolaylık sağlaması amaçlanıyor.