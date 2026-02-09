Olumsuz hava koşulları ulaşımda ciddi aksamalara yol açarken, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları yeniden açmak için kesintisiz çalışma yürütüyor. Bu çerçevede 91 iş makinesi, 115 personel ve 8 mobil ekip sahada görevlendirildi.

Karla mücadele çalışmalarının 7/24 esasına göre sürdürüldüğü kaydedilirken, vatandaşların güvenli seyahatinin sağlanması için tüm kaynakların seferber edildiği belirtildi.

Ekipler, acil durumların önüne geçmek amacıyla öncelikli güzergâhlara yoğunlaşırken, vatandaşlara mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulunuldu.