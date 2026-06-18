Yeniçağ Gazetesi
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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz

Hafta sonu milyonlarca üniversite adayı YKS’ye girecek. Ankara’da sınava girecek adaylar, veliler ve görevli öğretmenler için önemli bir karar alındı. EGO, 60 güzergahta 239 ek sefer planlarken, toplu taşıma hizmetlerinin de iki gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 1

Ankara’da hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kapsamlı önlemler alındı.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 2

EGO Genel Müdürlüğü, sınav günlerinde adayların sınav merkezlerine rahat ve zamanında ulaşabilmesi amacıyla mevcut ulaşım planına ek seferler düzenleyeceğini açıkladı.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 3

Yapılan duyuruya göre, kent genelinde yoğunluğun yaşanabileceği bölgeler dikkate alınarak 60 farklı güzergahta toplam 239 ilave otobüs seferi planlandı. Böylece sınav sabahlarında oluşabilecek ulaşım yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 4

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar kapsamında, YKS’ye katılacak adaylar, velileri ve sınavlarda görev yapacak öğretmenler 20-21 Haziran tarihlerinde EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 5

Uygulamadan faydalanmak isteyenlerin sınav giriş belgelerini veya görevli kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Ücretsiz ulaşım hizmeti, EGO otobüsleri ile raylı sistemleri kapsayacak.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 6

Yetkililer, sınav günü mağduriyet yaşanmaması için adayların yola çıkmadan önce güzergah ve sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 7

Ankara’da uygulanacak bu ulaşım desteğinin, hem adayların sınav stresini azaltması hem de sınav merkezlerine erişimi kolaylaştırması bekleniyor.

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YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz - Resim: 8

Başkentte binlerce öğrencinin katılacağı YKS sürecinde alınan önlemlerle ulaşımın daha düzenli ve sorunsuz şekilde sağlanması amaçlanıyor.

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