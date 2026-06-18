Ankara’da hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kapsamlı önlemler alındı.
YKS’ye girecekler dikkat: Ankara’da toplu ulaşım 2 gün boyunca ücretsiz
Hafta sonu milyonlarca üniversite adayı YKS’ye girecek. Ankara’da sınava girecek adaylar, veliler ve görevli öğretmenler için önemli bir karar alındı. EGO, 60 güzergahta 239 ek sefer planlarken, toplu taşıma hizmetlerinin de iki gün boyunca ücretsiz olacağını duyurdu.Kaynak: AA
EGO Genel Müdürlüğü, sınav günlerinde adayların sınav merkezlerine rahat ve zamanında ulaşabilmesi amacıyla mevcut ulaşım planına ek seferler düzenleyeceğini açıkladı.
Yapılan duyuruya göre, kent genelinde yoğunluğun yaşanabileceği bölgeler dikkate alınarak 60 farklı güzergahta toplam 239 ilave otobüs seferi planlandı. Böylece sınav sabahlarında oluşabilecek ulaşım yoğunluğunun önüne geçilmesi hedefleniyor.
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan karar kapsamında, YKS’ye katılacak adaylar, velileri ve sınavlarda görev yapacak öğretmenler 20-21 Haziran tarihlerinde EGO’ya bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.
Uygulamadan faydalanmak isteyenlerin sınav giriş belgelerini veya görevli kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Ücretsiz ulaşım hizmeti, EGO otobüsleri ile raylı sistemleri kapsayacak.
Yetkililer, sınav günü mağduriyet yaşanmaması için adayların yola çıkmadan önce güzergah ve sefer bilgilerini kontrol etmelerini önerdi.
Ankara’da uygulanacak bu ulaşım desteğinin, hem adayların sınav stresini azaltması hem de sınav merkezlerine erişimi kolaylaştırması bekleniyor.
Başkentte binlerce öğrencinin katılacağı YKS sürecinde alınan önlemlerle ulaşımın daha düzenli ve sorunsuz şekilde sağlanması amaçlanıyor.