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Kaynak: İHA

ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş belgelerini erişime açarken, sınav yerleştirme sisteminde de dikkat çeken bir değişikliğe imza attı. Yeni uygulamayla birlikte adayların TYT ve AYT oturumlarında büyük ölçüde farklı okul ve sınıflarda sınava girmesi sağlandı.

YENİ YERLEŞTİRME MODELİ UYGULANACAK

Son üç yıldır uygulanan sistemde adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumlarında genellikle aynı okulda, çoğu zaman da aynı sınıfta sınava giriyordu.

Bu yıl ise ÖSYM'nin yerleştirme algoritmasında yaptığı değişiklikle birlikte adayların iki oturum için farklı sınav merkezlerine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

AYNI SINIFTA SINAVA GİREN OLMAYACAK

Yeni düzenleme kapsamında bazı adayların iki oturumda da aynı okul binasında sınava girmesi mümkün olsa da, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek aday bulunmayacağı öğrenildi.

Böylece YKS'de uzun süredir uygulanan "aynı sınıfta iki oturum" dönemi sona ererken, yeni sistemle sınav organizasyonunda farklı bir yerleştirme modeline geçilmiş oldu.