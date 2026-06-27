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Kaynak: Haber Merkezi

Hayallerindeki mesleğe kavuşmak için üniversiteye gitmek için sınava giren milyonlarca kişi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) testleri çözmek için ter döktü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında tartışmalara neden olan iki soru hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) inceleme başlattı.

2 SORUDA HATA İDDİASI

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) yer alan bir matematik sorusunun farklı sonuçlara açık olduğu iddia edildi.

AYT'deki Türk Dili ve Edebiyatı testinde ise Halide Edib Adıvar'ın "Handan" kitabındaki bir karakterin adının yanlış yazıldığı ifade edildi.

ÖSYM'ye ulaşan itirazlar üzerine bu iki sorunun iptal edilip edilmeyeceği bağımsız bilirkişi heyetinin değerlendirmesiyle belirlenecek.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Haziran’da gerçekleştirilen YKS'nin ilk oturum Temel Yeterlilik Testi'nden sonra 21 Haziran’da Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları tamamlandı. Öğrencilerin merakla beklediği sınav sonuçlarının 22 Temmuz'da açıklanacağı değerlendiriliyor.

Sınavdan sonra ulaştıkları puanların resmiyet kazanmasını bekleyen öğrenciler, sınavın ikinci oturumu AYT'de yer alan 2 soruyu da çokça tartışıyor. Sorulardan biri Türk Dili ve Edebiyatı, diğeri de matematik testinde yer alırken konuyla ilgili şüpheler giderilmiş değil.

MATEMATİK SORUSU "FARKLI SONUÇLARA AÇIK" İDDİASI

Tartışmalı sorulardan ilki, Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) 23. sırada yer alan matematik sorusu. Sorunun cevabı farklı görüşleri beraberinde getirirken farklı yöntemlerle çözüm halinde cevabın başka sonuçlara açık olduğu iddia edilmişti.

EDEBİYAT TESTİNDE İSİM KARIŞIKLIĞI

AYT'de yer alan ve tartışılan bir başka soru ise Türk Dili ve Edebiyatı'na ait. Testin 20. sorusunda Halide Edib Adıvar'ın "Handan" kitabında geçen karakterin adı Neriman yerine Nermin yazıldı. Bu durumda sorunun hatalı olduğu ve iptal edilmesi konusu tartışıldı.

ÖSYM'DEN İNCELEME

Ortaya çıkan durumla ilgili tartışmalar ve iddiaların ardından çok sayıda itiraz dilekçesinin ulaştığı ÖSYM, tv100'ün haberine göre inceleme başlattı.

Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik sorularının iptal edilip edilmeyeceği, bağımsız bilirkişi heyetinin yapacağı detaylı değerlendirmenin ardından belirlenecek.