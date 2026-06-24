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Hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tamamlanmasıyla birlikte, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik testlerinde yer alan bazı sorular sosyal medyanın merkezine oturdu.

Adaylar arasında en çok konuşulan konulardan biri, Edebiyat testindeki Halide Edib Adıvar’ın "Handan" romanıyla ilgili soru oldu. Sosyal medyadaki iddialara göre, soruda geçen karakterin ismi "Neriman" olması gerekirken hatalı bir şekilde "Nermin" olarak aktarıldı. Bunun yanı sıra, Matematik testindeki bir başka soruda da hata bulunduğu yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

'ADI YANLIŞ YAZILDI'

Soruda, romandaki karakter adının “Neriman” yerine “Nermin” olarak yazıldığı iddia edildi.

Milliyet’in haberine göre, Halide Edib Adıvar’ın Handan romanıyla ilgili soruda karakter adının Neriman olması gerekirken Nermin olarak yer alması adaylar arasında kafa karışıklığına neden oldu.

Eğitimci Talat Almaz, roman karakterinin yanlış yazıldığını belirterek, “Her ne kadar sorunun diğer bölümleri doğru olsa da bu kısmın yanlış yazılması sorunun bilimselliğine gölge düşürmekte” dedi.

Almaz, “Nermin” adının Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar, Leyla Erbil’in Tuhaf Bir Kadın ve Murathan Mungan’ın Yüksek Topuklar gibi eserlerde de geçtiğini hatırlatarak, bu durumun adaylarda kafa karışıklığı yaratabileceğini söyledi.

Soru, sosyal medyada da gündem oldu. Çok sayıda aday, karakter adındaki yanlışlık nedeniyle sorunun iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Bazı kullanıcılar, Handan romanında “Nermin” adlı bir karakter bulunmadığını belirterek itiraz çağrısı yaptı. Bazı adaylar ise soruda Refik Cemal karakterinin de yer alması nedeniyle doğru cevaba ulaşabildiklerini ancak isim hatasının yine de yönlendirici olabileceğini söyledi.

'MATEMATİKTE DE HATALI ŞIK VAR'

YKS’de tartışma yalnızca edebiyat testiyle sınırlı kalmadı. AYT Matematik testindeki “türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma” sorusu da sosyal medyada ve eğitim çevrelerinde tartışma konusu oldu.

Bazı eğitimciler, ÖSYM’nin açıkladığı cevap anahtarındaki şıkkın doğru olmadığını öne sürdü. Bu nedenle matematik sorusu için de cevap anahtarının değiştirilmesi ya da sorunun iptal edilmesi gerektiği savunuldu.